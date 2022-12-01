После обстрелов в некоторых регионах энергетикам удалось восстановить электроснабжение за несколько часов, а в некоторых — за несколько дней.

У российских террористов нет шансов погрузить Украину в темноту, убежден генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"Мы более чем уверены, особенно после атаки, которая была на прошлой неделе, что у России нет шансов на то, чтобы погрузить Украину в темноту", — сказал он во время выступления на Киевском форуме по безопасности.

Тимченко отметил, что ни одна энергосистема в мире, которая по размерам совпадает с украинской, никогда не подвергалась таким повреждениям, которые получила наша энергосистема на прошлой неделе.

Он добавил, что после обстрелов в некоторых регионах энергетикам удалось восстановить электроснабжение за несколько часов, а в некоторых — за несколько дней.

"Мы знаем, как справляться с этими сложными ситуациями. Пользуемся своей технической креативностью, чтобы соединять различные части энергосистемы", - подытожил глава компании.

Напомним, 23 ноября Россия нанесла очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате обстрелов по всей стране начались экстренные отключения электроэнергии.

Также 1 декабря россияне в очередной раз обстреляли одно из энергетических предприятий ДТЭК. Всего за последние два месяца энергетические объекты компании были обстреляны 16 раз.