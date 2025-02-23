Городской голова Одессы Геннадий Труханов выразил благодарность энергетикам компании ДТЭК, которые помогли вернуть тепло в дома жителей города.

Об этом он заявил в эфире Национального марафона.

"Это колоссальная и слаженная работа. Шаг за шагом специалисты проверяли работу каждого узла. Теперь можем сказать уверенно, тепло возвращается в дома одесситов. Спасибо энергетикам ДТЭК, всем, кто работал над восстановлением", - сказал он.

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Отмечается, что для возвращения отопления работы продолжались двое суток. Благодаря работе энергетиков получилось запитать городские котельные.

Напомним, 19 февраля россияне атаковали дронами Одесскую область. В результате атаки, в частности, был поврежден энергетический объект ДТЭК.