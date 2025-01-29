Начальник КМВА отреагировал на видеообращение Кличко к президенту Украины и заявил, что будет делать для киевлян все, что возможно.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко назвал "очень странным" обращение мэра Киева Виталия Кличко к президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что в столице сейчас происходит попытка "разбалансировать" власть и "уничтожить" местное самоуправление.

"Вчера имел с ним вполне рабочий разговор. О том, что надо сделать, какие наши приоритеты как военной администрации. Но что увидел в ответ - не помощь в работе, а обвинения. Пустые обвинения", - заявил Ткаченко в Facebook.

Он подчеркнул, что КМВА будет для киевлян делать все, чего не может сделать мэрия, но при этом не устраивать политические шоу. В частности, сегодня обсуждался вопрос работы коммунального транспорта (троллейбусов, автобусов и так далее) во время тревог. Сейчас транспорт останавливается во время воздушных тревог.

Видео дня

"Здесь ищем комплексное решение вместе с военными. Конечно безопасность киевлян - на первом месте", - отметил Ткаченко.

Другие новости о Киеве

Ранее УНИАН сообщал, что 30 января в Киеве будет последний теплый и сухой день. Ночью столбики термометров покажут +3°...+4°, а днем температура максимально повысится до +8°. Ожидается пасмурная погода, но без осадков.

Кроме того, РФ атаковала Киев "шахедами" со шрапнелью этой ночью. "Враг ведет коварные атаки, заряжая "Шехеды" шрапнелью, мелкими осколками. Мы можем видеть это с места происшествия, где все посечено вокруг мелкими металлическими осколками. Если бы в этот момент подвижной состав находился на путях и происходило перемещение вагонов - мы бы имели уничтоженные вагоны и могли бы быть какие-то жертвы или увечья среди людей", - рассказал директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Вас также могут заинтересовать новости: