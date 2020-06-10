Нацкомиссия по тарифам обновила правила поставки газа

НКРЭКУ внесла изменения в ряд регуляторных актов, упростив процедуру смены поставщика газа для населения с 1 июля 2020 года.

Регулятор обновил правила поставки газа, чтобы с 1 июля упростить процедуру смены поставщика газа для бытовых потребителей.

Читайте такжеВ "Укртрансгазе" рассказали о темпах закачки газа в хранилища

Об этом в Facebook сообщил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Это смелый, но необходимый шаг для запуска розничного рынка газа", - прокомментировал Коболев.

По его словам, с июля потребитель газа сможет менять поставщика буквально в один клик: нужно отправить новому поставщику заявление-присоединение.

Как сообщал УНИАН, международное энергетическое агентство прогнозирует, что в 2020 году мировые рынки газа испытают рекордное падение спроса в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram