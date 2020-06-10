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Нацкомиссия по тарифам обновила правила поставки газа

18:46, 10 июня 2020
Энергетика
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Нацкомиссия по тарифам упростила процедуру смены поставщика газа для населения / фото segodnya.ua

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Об этом в Facebook сообщил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Это смелый, но необходимый шаг для запуска розничного рынка газа", - прокомментировал Коболев.

По его словам, с июля потребитель газа сможет менять поставщика буквально в один клик: нужно отправить новому поставщику заявление-присоединение.

Как сообщал УНИАН, международное энергетическое агентство прогнозирует, что в 2020 году мировые рынки газа испытают рекордное падение спроса в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

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