Нацкомиссия по тарифам обновила правила поставки газа
18:46, 10 июня 2020Энергетика
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НКРЭКУ внесла изменения в ряд регуляторных актов, упростив процедуру смены поставщика газа для населения с 1 июля 2020 года.
Нацкомиссия по тарифам упростила процедуру смены поставщика газа для населения / фото segodnya.ua
Регулятор обновил правила поставки газа, чтобы с 1 июля упростить процедуру смены поставщика газа для бытовых потребителей.
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Об этом в Facebook сообщил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.
"Это смелый, но необходимый шаг для запуска розничного рынка газа", - прокомментировал Коболев.
По его словам, с июля потребитель газа сможет менять поставщика буквально в один клик: нужно отправить новому поставщику заявление-присоединение.
Как сообщал УНИАН, международное энергетическое агентство прогнозирует, что в 2020 году мировые рынки газа испытают рекордное падение спроса в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
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