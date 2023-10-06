На этой неделе нефть марки Brent упала в цене на 11,6%, а WTI - примерно на 9%.

На этой неделе мировые цены на нефть переломили тренд последних полугода, продемонстрировав резкое и неожиданное падение.

Если еще на прошлой неделе оба главных нефтяных бренда - Brent и WTI - достигли ценовых максимумов за весь 2023 год, то на этой неделе Brent упала на 11,6% а WTI примерно на 9%, сообщает агентство Reuters.

Однако уже сегодня стоимость черного золота на мировом рынке немного стабилизировались после падения на 2% в четверг, 5 октября.

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Сегодня, по данным Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 25 центов, до 84,32 долларов, а цены на американскую нефть West Texas Intermediate - увеличились на 32 цента, до 82,63 долларов.

"Цены на нефть стабилизируются после жестокой недели, когда непрекращающаяся распродажа рынка облигаций вызвала обеспокоенность по поводу глобального роста. Худшая неделя для сырой нефти с марта начинает привлекать покупателей, учитывая, что рынок нефти все еще будет оставаться напряженным в краткосрочной перспективе", — приводит издание слова Эдварда Мойя, аналитика OANDA.

В то же время, в австралийском банке Содружества (крупнейшем банке Австралии и всего южного полушария) заявляют, что считают недавнее падение цен временным, и прогнозируют ее дефицит на рынке уже в этом квартале. А потому цены вскоре снова могут взлететь вверх.

"Мы считаем, что как только рынки начнут обращать внимание на падение глобальных запасов нефти, фьючерсы на нефть марки Brent, вероятно, снова поднимутся выше 90 долларов США за баррель", – говорится в сообщении банка.

Как падение нефти повлияет на цены на украинских АЗС

По словам основателя сети АЗС "Прайм" Дмитрия Леушкина, при стабилизации цены на нефть на уровне 85 долларов за баррель, и если курс доллара так и продолжит уменьшаться на две копейки в день, то до конца октября может начаться снижение цен на топливо в Украине на 0,50-1 гривну в неделю.

"На начало-середину ноября цены могут упасть на 3-3,5 гривны по итогам", - говорит он.

Однако, по словам эксперта, никто не возьмется с уверенностью говорить о "развороте" ценового тренда на нефть.

"В любом случае до цен на АЗС это событие докатится не раньше, чем через две недели, поэтому, если кто-то думает, что завтра бензин уже станет дешевле, выдыхайте. Новые котировки только начнут играть со следующей недели и плюс неделя на развозку-подвоз. Счастье в ценах горюче-смазочных материалов раньше второй декады октября не наступит", - сказал Леушкин.

Цены на нефть

Пик мировых цен на нефть пришелся на 27 сентября. Тогда стоимость нефти марки Brent достигла 94,3 долларов за баррель. С июня месяца по эту дату нефть выросла на 19 долларов, что повлияло на ценообразование на украинских АЗС.

Однако уже на этой неделе цена черного золота марки Brent упала на 10 долларов. Как говорят западные аналитики, цены на нефть начали падать из-за опасений, что замедление глобального роста экономик приведет к сокращению потребления нефти.

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