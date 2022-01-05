Министр отметил, что сейчас почти 600 млн куб. м из 13,5 млрд куб. м принадлежит иностранным компаниям.

В Министерстве энергетики рассказали, сколько газа в подземных хранилищах не принадлежит Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге министр энергетики Герман Галущенко.

"На сегодня в ПХГ почти 600 млн куб. м газа нерезидентов. Это не значит, что он будет весь выкачан за пределы Украины. Более того, есть механизмы импорта газа, который будет обеспечен НАК "Нафтогаз" для необходимого баланса", – сказал он.

Министр также уточнил, что почти 36% уже отобранного иностранными компаниями газа осталось в Украине.

Читайте такжеУкраина в 2021 году сократила импорт газа из ЕС в 6 раз - "Оператор ГТС"Справка УНИАН. По состоянию на 2 января запасы природного газа в подземных хранилищах Украины составляли 13,54 млрд кубометров из максимальной емкости 31 млрд куб. м.

Запасы газа в Украине

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб.м газа.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.