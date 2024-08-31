Ранее сообщалось, что один из украинских F-16 мог быть сбитым ЗРК Patriot.

Администрация Байдена отклонила предложение военных по отправке американских гражданских специалистов в Украину для обслуживания западной военной техники, включая истребители F-16. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Ранее в Совете национальной безопасности США рассматривали отправку специалистов на Украину, однако в разведывательном сообществе порекомендовали отказаться от этой идеи, сославшись на то, что в нынешних условиях это может быть опасным.

"Разведывательное сообщество выразило обеспокоенность относительно перспектив того, что Россия будет пытаться убить американских подрядчиков в Украине", - приводит The Wall Street Journal слова одного из чиновников.

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Администрация Байдена не исключает отправку американских подрядчиков в Украину в будущем, но в ближайшее время они туда не поедут.

По мнению специалистов, техническое обслуживание боевых самолетов может оказаться одним из решающих моментов для защиты Украины. Предполагается, что эту миссию могут выполнять европейские союзники Киева.

Отметим, что один из высокопоставленных нидерландских офицеров уже подтвердил, что Амстердам будет оплачивать контракт между гражданской компанией и Воздушными силами Украины, который предусматривает обслуживание самолетов.

Украина потеряла свой первый F-16

Ранее стало известно, что во время массированного ракетного обстрела 26 августа Украина потеряла один из истребителей F-16, которые ей ранее передал Запад. В Генштабе ВСУ подтвердили потерю самолета и гибель пилота.

Позже сообщалось, что катастрофа могла быть связана с так называемым "дружественным огнем": истребитель якобы был сбит зенитным ракетным комплексом Patriot.

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