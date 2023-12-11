Средства на реализацию проекта, стоимость которого составляет более 3,5 млн долларов, выделила компания Кока-Кола.

Компания Кока-Кола совместно с украинским Красным Крестом передала в общины Украины 37 мобильных котельных до начала отопительного сезона, еще восемь поступят в общины в скором времени.

Об этом сообщил директор по корпоративным связям и устойчивому развитию Кока-Кола Бевериджиз Украина Андрей Бублик.

"Мы помним прошлую зиму и те трудности, с которыми столкнулись украинцы во время прекращения теплоснабжения в ряде украинских городов. Кока-Кола закупила у украинского производителя 37 котельных, которые будут обогревать больницы, школы, жилые дома. Мы сформировали заказы на их изготовление заранее и чрезвычайно довольны, что успели поставить котельные в общины на начало отопительного сезона. Сейчас ожидаем выполнения еще одного заказа на 8 мобильных котельных, что усилит устойчивость территориальных общин этой зимой", – отметил он.

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Как сообщили в пресс-службе компании, всего в рамках проекта будет изготовлено и доставлено в общины 13 котельных мощностью 200 кВт, 20 котельных мощностью 500 кВт и 12 котельных мощностью 1000 кВт, что обеспечит теплом более 50 тысяч украинцев.

Отмечается, что поставленные котельные работают на природном газе, добыча которого в Украине достаточна для обеспечения внутренних потребностей, а также могут переключаться на дизельное топливо в случае отсутствия газа. Большинство котельных будет установлено стационарно на замену разрушенным и изношенным, а в нескольких городах, где теплогенерация работает на пределе возможностей, эти котельные будут использовать как запасные во время аварий. При этом котельные являются мобильными, с возможностью перемещения и быстрого монтажа.

Получателями котельных являются преимущественно коммунальные предприятия, которые поставляют тепло в своих населенных пунктах. Определил общины, которые наиболее нуждаются в поддержке в зимний период, Украинский Красный Крест в координации с органами государственной власти.

Например, в селе Мироцкое Бучанской общины Киевской области мобильная котельная позволит обогреть до 5 тысяч квадратных метров. Она будет подавать тепло в школу, три жилых дома и административные здания. В будущем котельная также будет отапливать помещения амбулатории и еще несколько объектов социальной сферы. В Умани (Черкасская область) четыре мобильных котельные выполняют функцию поставки тепла в жилые дома в случае аварийных отключений, а в Вознесенске (Николаевская область) три мобильные котельные будут обогревать амбулаторию, детский сад и лицей.

"Получение модульных котельных является важным шагом в обеспечении наших жителей надежным и эффективным источником тепла. Внедрение этого проекта позволит нам улучшить качество и надежность теплоснабжения для социально важных учреждений и учреждений нашей общины. В условиях сложных времен, когда наша страна подвергается вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, эта помощь особенно важна", – заявил городской голова Вознесенска Евгений Величко.

Средства на реализацию проекта, стоимость которого составляет более 3,5 млн долларов, выделила компания Кока-Кола.

"Прошлой зимой Украинский Красный Крест обеспечивал необходимым оборудованием объекты критической инфраструктуры, больницы, убежища и общины, чтобы люди имели тепло и свет. Подготовку к зимнему периоду 2024 года мы начали еще весной, ведь понимаем насколько важна помощь людям во время войны. Благодаря поддержке нашего многолетнего партнера – системы компаний Кока-Кола в Украине, мы передаем теплогенерационное оборудование в десятки общин для школ, садиков, больниц и многоэтажных жилых домов", – сообщил генеральный директор Национального комитета Общества Красного Креста Украины Максим Доценко.

Всего с начала войны компания Кока-Кола, ее партнеры по разливу напитков и Фонд Кока-Кола оказали гуманитарную помощь для Украины в размере 30 млн долларов США.