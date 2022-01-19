Премьер считает, что энергосистема Украины работает стабильно.

Премьер-министр Денис Шмыгаль оценил текущие запасы угля и газа в Украине, необходимые для стабильного прохождения отопительного сезона в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время сегодняшнего заседания правительства.

"Больше половины отопительного сезона позади. Энергосистема Украины работает стабильно несмотря на пессимистические, а иногда панические заявления отдельных политиков", - сказал он.

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По его словам, запасы угля продолжают расти и уже превысили прошлогодние показатели. Шмыгаль отметил, что также сейчас достаточно резервов мощности на атомных, тепловых и на гидроэлектростанциях.

"В условиях, когда Российская Федерация подпитывает энергетический кризис в Европе, мы внимательно следим и реагируем на все вызовы, чтобы пройти этот отопительный сезон спокойно. Это касается и угля, и газа", - пояснил премьер.

Ситуация с газом: