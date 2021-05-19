Премьер-министр подчеркнул, что руководство страны поддерживает реализацию в стране реформы корпоративного управления.

Правительство планирует продолжить сотрудничество с действующим наблюдательным советом Национальной акционерной компании "Натфогаз Украины", однако в дальнейшем будет проведен конкурс на должности членов набсовета и на должность главы правления.

Об этом, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте также"Большая семерка" высказалась по поводу ситуации с "Нафтогазом"

"Правительство планирует продолжить сотрудничество с наблюдательным советом "Натфогаза" и в дальнейшем провести абсолютно прозрачный конкурс на должности членов набсовета и на должность главы правления", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что руководство страны поддерживает реализацию в стране реформы корпоративного управления.

"Мы полностью поддерживаем и остаемся преданными реформе корпоративного управления по лучшим мировым стандартам. В частности, правительство планирует улучшить работу номинационного комитета, который отвечает за назначение членов независимых наблюдательных советов, в частности, рассматриваем привлечение в такой комитет наших международных партнеров", - отметил он.

Кадровые перестановки в "Нафтогазе"

28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева, и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.

30 апреля члены наблюдательного совета НАК собрались на внеочередное заседание. Все члены совета "Нафтогаза", которые присутствовали на внеочередном заседании, подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий.

5 мая члены правления "Нафтогаза Украины" призвали правительство урегулировать ситуацию с наблюдательным советом компании, подавшим в отставку.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляел, что ротация в руководстве «Нафтогаза» состоялась согласно закондательству.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что членам наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» поступило предложение от правительства остаться на год. За это время будет проведен прозрачный и публичный отбор кандидатов в наблюдательный совет, а уже после этого - конкурс на нового главу компании.

12 мая 2021 года "Большая семерка" высказалась по поводу ситуации с "Нафтогазом".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Игорь Орел