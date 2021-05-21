Новый старший группы прокуроров Денис Демкив в четвертый раз закрыл дело "Роттердам+".
Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, соответствующее решение он принял вчера, 20 мая.
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"Решение ... вызывает сомнения в его (Демкива - УНИАН) объективности. Это решение принято в нерабочее время, без консультаций с детективами и надлежащего изучения материалов дела. Речь идет о более 100 томах письменных материалов и 350 гб видеозаписей допросов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в заслушивании дела в присутствии и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и других прокуроров группы Демкив отказал.
"Он проигнорировал и мнение своего коллеги - прокурора САП, который также осуществляет процессуальный контроль по делу с начала его расследования и имеет противоположную позицию относительно судьбы уголовного производства, - который готов представить обвинение в суде", - рассказали в НАБУ.
В бюро добавили, что планируют обжаловать решение о закрытии дела к и.о. руководителя САП Максиму Грищуку.
Закрытие дела "Роттердам+": что необходимо знать
- 8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам+", в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии был нанесен ущерб на сумму 18,87 млрд грн.
- По данным НАБУ, среди подозреваемых - бывший председатель Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУК) Дмитрий Вовк и экс-заместитель начальника управления энергорынка НКРЕКУ Владимир Бутовский.
- Действия всех шестерых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество.
- Вовк объявлен в международный розыск.
- В ноябре 2019 года ВАКС заочно арестовал Вовка и Бутовского, который также скрывается от следствия.
- В октябре 2020 года Высший антикоррупционный суд возобновил следствие по делу "Роттердам+", впервые закрытое прокурором САП Виталием Пономаренко.
- В ноябре 2020 года Высший антикоррупционный суд возобновил следствие по делу "Роттердам+", впервые закрытое прокурором Пономаренко на основании того, что экспертиза Службы безопасности Украины установила отсутствие убытков.
- 21 января 2021 года прокурор Пономаренко вдруг закрыл дело "Роттердам+". Впоследствии расследование дела возобновили.
- 9 апреля прокурор в третий раз закрыл дело "Роттердам+". Однако позже его решение отменил и.о. председателя САП Максим Грищук.
- В НАБУ неоднократно призывали генерального прокурора Ирину Венедиктову сменить прокурора.
- 5 мая Венедиктова сменила старшего группы прокуроров.
- 10 апреля 2021 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Виталий Пономаренко в третий раз закрыл дело по формуле "Роттердам+".
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