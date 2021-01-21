В НАБУ такое решение прокурора называют незаконным и собираются его обжаловать.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко уже второй раз закрыл дело по формуле "Роттердам+".

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в своем Twitter.

"Прокурор САП Пономаренко второй раз закрыл дело "Роттердам+". НАБУ обжалует это незаконное решение", - сказано в сообщении.

Также в НАБУ отметили, что готовят жалобу на имя и. о. руководителя САП относительно такого решения Пономаренко.

"Надеемся на оперативное рассмотрение", - заявили в ведомстве и пообещали больше деталей сообщить позже.

Читайте такжеАнтимонопольный комитет закрыл дело "Роттердам+"

Дело по формуле " Роттердам+": что известно

8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам+», в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии был нанесен ущерб на сумму 18,87 млрд грн.

По данным НАБУ, среди подозреваемых - бывший председатель Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк и экс-заместитель начальника управления энергорынка НКРЭКУ Владимир Бутовский.

Действия всех шестерых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

Вовк объявлен в международный розыск.

В ноябре 2019 года ВАКС заочно арестовал Вовка и Бутовского, который также скрывается от следствия.

27 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла производство по делу «Роттердам+» в части, касающейся подозреваемых из-за недостаточных доказательств для установления их вины.

24 сентября ВАКС отказался возобновлять дело. Тогда следователь судья Широкая, согласно тексту решения, не увидела оснований для проведения других следственных розыскных действий или оснований считать, что орган досудебного расследования не имел возможности собрать достаточно доказательств.

«Правомерно выглядит вывод о том, что не установлено достаточно доказательств для доказательства виновности лиц в суде и исчерпаны возможности для их получения. Это свидетельствует об обоснованности постановления от 27 августа о закрытии уголовного производства от 24 марта 2017 года. Соответственно, в удовлетворении жалобы следует отказать», - зачитала судья фрагмент решения.

27 октября ВАКС постановил возобновить расследование схемы поставок угля «Роттердам+».

17 ноября апелляционная палата ВАКС закрыла апелляционное производство на решение от 24 сентября, потому что заявитель отказался от апелляции.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора