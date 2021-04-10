Прокурор Виталий Пономаренко в очередной раз закрыл дело несмотря на тот факт, что предыдущие его решения аналогичного содержания отменялись прокурором высшего уровня и судом.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Виталий Пономаренко в третий раз закрыл дело по формуле "Роттердам+".

Об этом информирует пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Там сообщили, что 9 апреля прокурор Виталий Пономаренко в очередной раз закрыл дело несмотря на тот факт, что предыдущие его решения аналогичного содержания отменялись прокурором высшего уровня и судом.

Теперь НАБУ собирается обжаловать решение о закрытии дела и снова обратиться к Генеральному прокурору, чтобы она сменила старшего группы прокуроров.

"Совокупность собранных доказательств в производстве, по убеждению НАБУ, является достаточной для того, чтобы именно суд определил обоснованность обвинений... Об этом же свидетельствуют, в том числе решения об отмене постановления Пономаренко о закрытии уголовного производства в связи с их незаконностью и необоснованностью", - заявили в НАБУ.

Закрытие дела "Роттердам+": что предшествовало

21 января прокурор САП Виталий Пономаренко во второй раз закрыл дело "Роттердам+". В НАБУ заявили, что обжалуют "это незаконное решение".

В ноябре 2020 года Высший антикоррупционный суд возобновил следствие по делу "Роттердам+", впервые закрытое прокурором Пономаренко на основании того, что экспертиза Службы безопасности Украины установила отсутствие убытков.

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Автор: Олег Давыгора