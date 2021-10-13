Следственная судья отказала в удовлетворении жалоб на закрытие прокурором Демкивым соответствующего дела.

Высший антикоррупционный суд отказался возобновлять в очередной раз закрытое дело "Роттердам+".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление вынесла следственная судья Екатерина Широкая.

"Отказать в удовлетворении жалоб (на закрытие дела - УНИАН)..." - отметила судья.

Соответствующее решение можно обжаловать в Апелляционной палате ВАКС в течение пяти дней со дня оглашения полного текста постановления.

Дело по " Роттердам+": что известно

Как сообщал УНИАН, в октябре 2020 года Высший антикоррупционный суд возобновил следствие по делу "Роттердам+", впервые закрытое прокурором САП Виталием Пономаренко.

21 января 2021 года прокурор Пономаренко во второй раз закрыл дело "Роттердам+". Впоследствии расследование дела возобновили.

9 апреля прокурор в третий раз закрыл дело "Роттердам+". Однако позже его решение отменил и. о. главы САП Максим Грищук.

В НАБУ неоднократно призывали генерального прокурора Ирину Венедиктову сменить прокурора.

5 мая Венедиктова сменила старшего группы прокуроров и назначила им Дениса Демкива.

20 мая Демкив в четвертый раз закрыл дело "Роттердам+".

Справка УНИАН. 8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шестерым лицам, причастным к введению так называемой формулы "Роттердам+", в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесен ущерб на сумму 18,87 млрд грн.

По данным НАБУ, среди подозреваемых – бывший глава Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк и экс-заместитель начальника управления энергорынка НКРЭКУ Владимир Бутовский.

Действия всех шести человек квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

Вовк объявлен в международный розыск.

В ноябре 2019 года ВАКС заочно арестовал Вовка и Бутовского, который также скрывается от следствия.

Автор: Антонина Доломанжи