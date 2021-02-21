Газопровод «Северный поток-2» готов примерно на 95%. Для завершения его строительства осталось проложить 120 километров труб в водах Дании и около 16,5 километра в водах Германии.

Оператор газопровода «Северный поток-2» - компания Nord Stream 2 AG - подала в немецкое Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) запрос о немедленном вступлении в силу разрешения на прокладку труб в немецких водах.

Читайте такжеСтоимость "Северного потока-2" давно превысила его экономическую целесообразность - КулебаBSH подтвердило сегодня получение этого документа, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

Теперь заявка рассматривается. Точного времени принятия решения по этому поводу в немецком ведомстве не назвали.

Обращение оператора «Северного потока-2» связано с тем, что ранее немецкие природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) опротестовали выдачу разрешения BSH на строительство газопровода. Они, в частности, подали апелляцию, однако к середине января не предоставили необходимого обоснования. Конкретный срок его подачи, по словам главы BSH Карин Камман-Клиппштайн, не установлен, к тому же в случае отрицательного решения ведомства экологи могут обжаловать и его.

Согласно заявлениям Nord Stream 2 AG, газопровод «Северный поток-2» готов примерно на 95%. Для завершения его строительства осталось проложить 120 километров труб в водах Дании и около 16,5 километра в водах Германии.

Что этому предшествовало

Проектом «Северный поток-2» (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Газопровод «Северный поток-2» построен уже более чем на 90%.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось построить к концу 2019 года наряду с уже существующим «Северным потоком-1». Но из-за санкций США, предусмотренных законом об американском оборонном бюджете на 2020 год, компании, занимающиеся строительством газопровода, не смогли его достроить. После этого «Газпром» решил достроить газопровод собственными силами.

С 1 января 2021 года вступили в силу еще одни американские санкции, которые фактически запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, контролю и сертификации трубопровода. Им предоставлено 30 дней на то, чтобы покинуть проект, в противном случае им грозят санкции.

19 января 2021 года Соединенные Штаты ввели санкции против российской компании KVT-RUS и ее судна «Фортуна», которое прокладывало трубы в Балтийском море для достройки «Северного потока-2». Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США ввели санкции против проекта «Северный поток-2» в поддержку Украины.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб.

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Автор: Виктория Токарева