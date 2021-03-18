По словам президента, Украина ценит усилия Литвы по противодействию реализации этого проекта.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" ловушкой для стран всей Европы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместной с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой пресс-конференции в Киеве.

"Мы не обошли тему энергетики и энергетической безопасности Европы. Ценим, что Литва всеми своими возможными инструментами противодействует реализации "Северного потока-2", проекта, который является ловушкой не только для Украины, но и для всех стран Европы", - заявил он.

Справка УНИАН

Основателем компании Nord Stream 2 AG являются российский "Газпром".

Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французский Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%.

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании прекратить работы по строительству газопровода.

7 января 2021 года в Германии основали фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".

18 компаний уже отказались от участия в проекте по сооружению газопровода "Северный поток-2" или планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.

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Автор: Константин Гончаров