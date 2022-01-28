По словам президента, хотя их обсуждали и в Германии, и в США, и в ЕС, сейчас об энергетической безопасности Украины никто не говорит.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил о гарантиях энергетической безопасности, обещанных Украине в связи с запуском "Северного потока-2".

Об этом глава государства сказал во время встречи с представителями иностранных СМИ.

"Мы слышим голос мощный из Германии, без обид, но тем не менее, который говорит на дипломатическом языке, что, если завтра будет эскалация со стороны Российской Федерации, о "Северном потоке-2" мы можем не говорить. Как это понять? ... Еще вчера, когда такой риторики не было по глубокой эскалации в этом году со стороны России и когда мы обсуждали вопрос "Северного потока-2", все говорили: если будет "Северный поток-2" запущен, Украина получит энергетические гарантии безопасности. ... Это как минимум 10-15 лет продолжения транзита газа и использования газотранспортной системы Украины. Плюс, обязательный реверс", - сказал президент.

Зеленский отметил, что эти гарантии обсуждали и в Германии, и в США, и в ЕС, однако теперь риторика изменилась.

"Посмотрите, как меняется риторика, очень быстро. Уже никто не говорит об энергетической безопасности нашего государства, уже говорят, если будет эскалация, о каком "Северном потоке-2" мы можем говорить. Это та же часть гибридной войны. Я все понимаю, у всех свои государства, у всех свои вызовы, у всех свои интересы, но очень хотелось бы, чтобы в интересах других каким-то образом мы еще принимали участие", - подчеркнул президент.

Читайте такжеСША и ЕС совместно выступили за обеспечение энергенезависимости Украины: заявлениеНапомним, проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Оператором газопровода является компания Nord Stream 2 AG, 100% акций которой принадлежат "Газпрому".

10 сентября 2021 года в России заявили об окончании строительства газопровода.

Для запуска "Северного потока-2" необходима его сертификация немецкими органами. Эта процедура была начата, однако 16 ноября приостановлена. После сертификации немецкими органами разрешение на эксплуатацию должна дать Еврокомиссия. Без одобрения со стороны ЕК газопровод не может быть запущен.

Канцлер Германии Олаф Шольц допустил, что может рассмотреть вопрос о будущей остановке ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в случае вторжения России в Украину.

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