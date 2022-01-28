Президенты США и Еврокомиссии поддерживают постепенную интеграцию Украины с газовым и электроэнергетическим рынками ЕС.

Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз совместно выступили за обеспечение энергетической независимости Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, обнародованном на сайте Белого дома.

Президенты США и Еврокомиссии заявляют, что совместно привержены энергетической безопасности Европы и устойчивости, а также ускорению глобального перехода к экологически чистой энергетике. "Мы также разделяем цель обеспечения энергетической безопасности Украины и постепенной интеграции Украины с газовым и электроэнергетическим рынками ЕС", - отмечается в заявлении.

"Соединенные Штаты и ЕС совместно работают над бесперебойными, достаточными и своевременными поставкам природного газа в ЕС из диверсифицированных источников во всем мире, чтобы избежать перебоев в поставках, включая те, которые могут быть результатом дальнейшего российского вторжения в Украину", - говорится в заявлении.

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При этом отмечается, что США уже являются крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (LNG) в ЕС.

"Мы сотрудничаем с правительствами и рыночными операторами по поставке дополнительных объемов природного газа в Европу из диверсифицированных источников во всем мире. Сжиженный природный газ в короткой перспективе может усилить безопасность поставок тогда, когда мы продолжаем обеспечивать переход к нулевому уровню выбросов. Европейская комиссия будет работать над увеличением открытости и использования LNG-терминалов в ЕС", - говорится в заявлении.

Также высказывается намерение тесно сотрудничать со странами-членами ЕС над поставками сжиженного природного газа для безопасности поставок и планирования в случае чрезвычайных ситуаций.

"В более широком плане, мы призываем все главные страны-производители энергии присоединиться к нам для того, чтобы обеспечить, что мировые энергетические рынки будут стабильными и хорошо обеспеченными", - сказано в заявлении.

При этом отмечается, что соответствующая работа уже началась и будет представлена на встрече энергетического совета США-ЕС 7 февраля.

Угроза нового вторжения России в Украину

С ноября международное сообщество обеспокоено возможной российской агрессией и пытается решить кризис дипломатическим путем.

Однако Россия на переговоры не идет, взамен предлагает США и НАТО "пересмотреть" свою политику принятия стран в состав Альянса, называя ультиматум "гарантиями безопасности".

Из-за нежелания Кремля идти на уступки и убирать войска с границы с Украиной Запад рассматривает жесткие санкции против Москвы в случае наступления российских войск как эффективный инструмент "разговора" с Путиным.