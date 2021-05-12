Председатель Верховной Рады считает, что для России это не экономический проект, а политический.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что проект «Северный поток-2» является достаточно серьезной угрозой не только для Украины, но и для Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместного брифинга с председателем сейма Литовской Республики Викторией Чмилите-Нильсен.

Читайте такжеБлинкен поддержал Украину в вопросе по "Северному потоку-2" - Шмыгаль

По словам спикера, во время встречи речь шла о безопасности, в том числе экономической, экологической и энергетической.

«Северный поток-2» мы считаем достаточно серьезной угрозой не только для ЕС, не только для Украины, но и для стабилизации ситуации в регионе, так как очень хорошо помним, как это использует РФ», - отметил Разумков.

Он подчеркнул, что, к сожалению, для России это не экономический проект, а политический, который может служить «давлением и на европейские государства».

При этом глава ВРУ добавил, что «здесь мы смотрим в одном направлении и совместно понимаем все вызовы, которые стоят перед нашими государствами».

Разумков поблагодарил литовскую сторону за поддержку Украины и за общую позицию на различных международных площадках.

История газопровода

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании-французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года наряду с уже существующим "Северным потоком-1".

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании прекратить работы по строительству газопровода.

7 января 2021 года в Германии учредили фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".

18 компаний уже отказались от участия в проекте по сооружению газопровода или планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.

14 марта вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс заявил, что Европе не нужен газопровод "Северный поток-2". Несмотря на это, Германия продолжает настаивать на завершении проекта.

19 марта госсекретарь США Энтони Блинкен призвал компании-участницы строительства "Северного потока-2" немедленно прекратить работы по прокладке труб и пригрозил введением новых санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" ловушкой для стран всей Европы.

20 апреля 2021 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина должна оставаться транзитной страной российского газа в Европу, несмотря на решение Германии завершить строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк