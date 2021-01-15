Участок трубопровода может быть закончен в июне, поскольку оператор "Северного потока-2" в пятницу начинает испытания в датских водах.

Компания Nord Stream 2 AG планирует завершить крупные строительные работы на одной из двух веток спорного российского газопровода в первой половине 2021 года, несмотря на санкции США.

Читайте такжеВслед за норвежцами от "Северного потока-2" отказались датчанеОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Участок трубопровода может быть закончен в июне, поскольку оператор "Северного потока-2" в пятницу начинает испытания в датских водах.

Строительство газопровода длиной 1230 километров, который будет доставлять российский природный газ в Германию, было остановлено после санкций США в декабре 2019 года, когда были установлены все, кроме 160 километров, участки. США, которые усилили ограничения, утверждают, что газопровод, принадлежащий подразделению ПАО "Газпром", дает Москве слишком много рычагов влияния на Европу.

Строительство 2,6-километрового участка в немецких водах был восстановлен и завершен в прошлом месяце на фоне рисков более жестких ограничений США.

Согласно графику, обновление уже проложенных труб в водах Дании начнется во второй половине января, и новая операция по прокладке труб там начнется примерно в то же время.

Ожидается, что трубопроводное судно "Фортуна" завершит работы в датских морях до середины последней недели мая, а затем работы будут идти в водах Германии, а строительство продлится до июня.

Хотя предполагаемая скорость укладки трубопроводов "Фортуной" составляет 0,4 километра в день, прокладка первой линии может занять больше времени.

При этом Немецкое морское и гидрографическое агентство все еще оценивает запрос "Северного потока-2" продвигаться вперед в работах в водах Германии.

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Автор: УНИАН