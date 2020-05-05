"Сделать все, чтобы спасти рядового Ахметова": экс-нардеп об инициативе и. о. министра энергетики уменьшить долю АЭС на рынке

По словам Войцицкой, каждая вторая лампочка, которая горит в наших домах, она горит именно благодаря «Энергоатому».

Экс-депутат, экс-секретарь топливного комитета Верховной Рады Виктория Войцицкая раскритиковала решение Кабинета министров относительно остановки работы нескольких энергоблоков атомных станций.

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«У меня складывается впечатление, что нашу экономику, нашу промышленность убьет не ковід-19, а те решения, которые принимаются правительством», - убеждена экс-депутат.

По словам Войцицкой, каждая вторая лампочка, которая горит в наших домах, она горит именно благодаря «Энергоатому».

«Сегодня правительство нам говорит: давайте, в связи с падением объемов потребления, мы уменьшим до 47%. Но, если мы посмотрим на тепловую генерацию, где нет нашего с вами интереса, где есть частный интерес, где более 75% контролируется одной группой — ДТЭК, которая принадлежит самому богатому человеку в стране господину Ахметову, предлагается увеличить ее долю с 20% до 30%, если мы сравниваем апрель и с маем месяцем. Только за один месяц они предлагают увеличить объем добычи электроэнергии на этих электростанциях», - рассказывает Войцицкая.

По словам экс-нардепа, это очень опасно для всей страны, потому что все мы в товарах, в услугах. “Когда мы идем в магазин, покупаем тот же хлеб, или когда мы потребляем воду — мы косвенно платим за электроэнергию, потому что она используется для того, чтобы испечь хлеб, очистить воду, доставить ее в наши дома и так далее», - замечает Войцицкая. Эксперт напоминает, что каждый производитель будет закладывать повышенную цену на электроэнергию в свои товары и затем будет увеличивать цену, за которую мы потом будем покупать эти товары. «Это будет делать каждого из нас беднее», - подчеркивает экс-нардеп.

И здесь возникает главный вопрос: почему же правительство приняло скандальное решение - грабительское для народа, доходное для бизнесмена? «Сделать все, чтобы спасти рядового Ахметова, и не допустить банкротства его империи на фоне падения цены на электроэнергию, на энергоресурсы во всем мире за наш с вами счет», - объясняет Войцицкая.

«Такое впечатление, что у нас сформировано правительство не народное, не правительство страны Украина, а правительство конкурентного олигарха», - говорит Войцицкая.

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Как сообщал УНИАН, ранее председатель парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что Украина не должна выравнивать баланс в энергосистеме исключительно путем ограничения работы атомных энергоблоков государственной компании НАЭК "Энергоатом", которая производит самую дешевую электрическую энергию на рынке.

И.о. министра энергетики Ольга Буславець инициировала остановку трех блоков АЭС мощностью 3000 МВт и уменьшение производства еще на 5 блоках.

Кабинет министров Украины 16 апреля на внеочередном заседании назначил Ольгу Буславець, которую нардепы обвиняют в лоббировании интересов олигарха Рината Ахметова, на должность первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды - теперь она будет исполнять обязанности главы министерства.

Ранее Буславець уже работала в Минэнерго - возглавляла директорат энергетических рынков, где лоббировала запрет на установку наземных солнечных электростанций, что выгодно Ахметову. Скандальную поправку об этом министерство "вставило" в законопроект о "зеленом тарифе".

Как сообщали "Наші гроші" Буславець в октябре 2019 года была одной из разработчиков проекта постановления Кабмина, которым предлагалось предоставить ООО "ДТЭК Востокэнерго" цену на газ ниже, чем цена продажи "Нафтогазом" населению и другим защищенным потребителям на 46%-69%.