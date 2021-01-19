По мнению госсекретаря США Майка Помпео, завершение строительства газопровода сделает Украину незащищенной к дальнейшим российским агрессивным действиям.

Государственный секретарь США Майк Помпео обосновал важность введения санкций против российского проекта «Северный поток-2» с целью поддержки Украины.

Об этом говорится в его заявлении на сайте Государственного департамента США.

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"Сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против российской компании KVT-RUS и определяют судно FORTUNA как заблокированное имущество», - отмечает Помпео.

В частности, отмечается, что компания KVT-RUS попала под ограничительные меры в соответствии с разделом 232 закона «Акт о противодействии противникам Америки путем введения санкций» (CAATSA) за сознательную продажу, лизинг или предоставления РФ товаров, услуг, технологий, информации или поддержки в сооружении энергетических экспортных трубопроводов.

«Соединенные Штаты рассмотрят дальнейшие действия в ближайшем будущем в соответствии с законом CAATSA и закона «Акт о защите европейской энергетической безопасности» (PEESA) с внесенными правками», - говорится в заявлении.

«Если строительство «Северного потока-2» будет завершено, это даст России возможность полностью обойти Украину, лишить Украину жизненно необходимых доходов и сделать ее незащищенной к дальнейшим российским агрессивным действиям, одновременно обеспечивая средства для использования природных ресурсов в виде инструмента политического давления и пагубного влияния на Западную Европу», - сказал Помпео.

Госсекретарь США заявил, что сегодняшние санкции демонстрируют, что США не боятся привлекать к ответственности тех, кто помогает и способствует использованию этого инструмента российского давления.

Кроме того, США продолжат сотрудничать с союзниками и друзьями, чтобы обеспечить Европу надежными и диверсифицированными энергопоставками, что не подрывают коллективную безопасность.

В то же время, как заявляет Посольство США в Украине в микроблоге Twitter, «Северный поток-2» угрожает жизненно важным национальным интересам США и Европы. «Мы и в дальнейшем поддерживаем энергетическую безопасность Украины и блокируем попытки России использовать энергетику для осуществления преступного влияния», - отмечается в сообщении.

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Автор: Виталий Саенко