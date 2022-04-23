Бруннер отметил, что австрийская промышленность настолько зависит от российского газа, что у них "нет выбора".

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины, Австрия поддерживает все санкции против РФ, однако не может поддержать газовое эмбарго.

Такое заявление сделал министр финансов Австрии Магнус Бруннер, сообщает CNN.

Бруннер отметил, что австрийская промышленность настолько зависит от российского газа, что у них "нет выбора" и нет смысла в санкциях, которые наносят больше вреда экономике Австрии, чем России.

"Если санкции бьют больше по вам, чем по тому, на кого они направлены, я думаю, что толку от этого немного", — убежден Бруннер.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

В марте лидеры ЕС обязались сократить потребление российского газа на 66% до конца этого года и к 2027 году снять зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов.

22 апреля 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не может позволить себе ввести эмбарго на поставки газа из России.

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