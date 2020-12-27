Цена голубого топлива для клиентов компании составит 7,22 грн за куб. м.

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины», которая обслуживает около 3% бытовых потребителей, повысила на 14,06% цену на газ для своих клиентов в январе по сравнению с декабрем, до 7,22 грн за куб. м.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Цена на природный газ в январе для населения в рамках тарифа «Месячный» составляет 7,22 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения цен на газ в январе обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо.

Как сообщал УНИАН, с 1 августа в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа. Также завершился срок действия публичных специальных обязательств (ПСО) госкомпании НАК "Нафтогаз Украины".

По данным госкомпании, «Нафтогаз» занимает около 3% объемов поставок газа населению.

В декабре газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» оставила цену на газ для населения на уровне ноября - 6,33 грн за куб. м.

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Автор: Анна Бредихина