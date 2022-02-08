Розрахунок за спожитий газ буде грунтуватися на показниках теплоти згоряння палива.

С 1 мая 2022 года украинцы переходят на учет газа в единицах.

Об этом сообщает пресс-служба оператора ГТС Украины.

Энергии передача природного газа будет осуществляться не в метрах кубических, а в киловатт-часах.

"Покупка газа в Европе, его дальнейшая транспортировка, распределение и поставка будет осуществляться в одинаковых единицах; справедливое ценообразование – за объем полученной энергии, а не за объем переданного газа", - рассказали о преимуществах закона в ГТС.

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Энергетическая ценность природного газа будет различной в зависимости от региона и будет меняться во времени в зависимости от источника поступления: импорт, подземные хранилища газа, добывающие компании и др.

Также изменения будут касаться унификации единиц измерения для разных видов энергии, что будет означать прозрачный выбор между различными источниками получения энергии.

Как писал УНИАН, расчет за потребленный газ будет основываться на показателях теплоты сгорания топлива. Эти показатели зависят от газовой скважины, в который он был добыт.

Цена на газ в Украине

Цены на газ в Украине коррелирует с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.

Для бытовых потребителей в Украине с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года действует летнее предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго НАК "Нафтогаз Украины" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.

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