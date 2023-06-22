Если поставки через Украину прекратятся, у россиян останется только ограниченный маршрут через Турцию.

Украина, вероятнее всего, не будет продлевать действие контракта на прокачку российского газа в Европу. 5-летний срок истекает в следующем году, сообщил в интервью Financial Times Министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Он отметил, что украинская газотранспортная система – одна из последних артерий, по которым российский газ поступает в Европу. И шансы Киева и Москвы договориться о продлении пятилетнего транзитного контракта, подписанного в 2019 году, невелики.

"Я действительно не могу представить, как это может быть на двусторонней основе. Я могу сказать вам, что мы готовим нашу систему к сокращению поставок", — сказал Галущенко.

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В настоящее время самыми зависимыми от российского газа странами являются Словакия (95%) и Австрия (около 50%).

Галущенко отметил, что Европа сможет подготовиться к сокращению поставок через Украину, поскольку ранее она уже смогла приспособиться к аналогичным сокращениям поставок по другим маршрутам.

Без украинского транзитного маршрута единственным трубопроводом из России, по-прежнему доставляющим газ в Европу, станет "Турецкий поток". По нему российский газ поступает в юго-восточные страны континента – совокупно около 3% общего газового импорта в Европе.

Галущенко допускает, что Европа может попытаться выступить в роли посредника в переговорах, как это уже было в 2019 году. Однако аналитики считают этот вариант маловероятным, учитывая сложность переговоров с Москвой сегодня.

"Потеря даже небольшого процента поставок может привести к росту цен на всем континенте, учитывая ограниченность мировых газовых рынков, хотя ожидается, что поставки СПГ будут быстро расти с 2025 года с запуском крупных проектов в Катаре и США", – пишет Financial Times.

Пока же действующий контракт предусматривает, что "Газпром" должен прокачивать через Украину 40 млрд кубометров газа в год, выплачивая за это по 7 млрд долларов. Но фактически Россия прокачивает только 12 миллиардов кубометров в год. Причем, как утверждает Киев, Россия не доплачивает за пользование трубой, хотя контракт предусматривает полную оплату транзитных услуг независимо от фактических объемов прокачки.

Если же контракт не будет продлен, "Газпром" все равно сможет пользоваться украинской ГТС, бронируя мощности прокачки на аукционе по общеевропейским правилам.

Ситуация с поставками газа в Европу – последние новости

Европа быстро заполняет свои газохранилища и может арендовать украинские хранилища, чтобы поместить в них дополнительные объемы газа. Это позволит избежать резкого скачка цен, если зима окажется холодной и спрос на газ вырастет.

Между тем в начале июня Россия решила сократить поставки газа в Европу до исторического минимума. "Газпром" сообщил о приостановке газопровода "Турецкий поток" на техобслуживание в период с 5 по 12 июня. В это время единственным маршрутом доставки российского газа в ЕС был транзит через Украину.

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