Новый функционал позволит компаниям ускорить и оптимизировать торговые операции с газом.

Оператор газохранилищ Украины и Украинская энергетическая биржа подписали договор о взаимодействии, который предусматривает обеспечение заказчиков услуг хранения газа биржевыми стандартизированными продуктами для торговли природным газом, который хранится в подземных хранилищах (ПХГ).

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Об этом сообщила пресс-служба оператора украинских подземных газохранилищ, госкомпании "Укртрансгаз".

Сообщается, что новый функционал позволит компаниям ускорить и оптимизировать торговые операции с газом, повысит их надежность, поможет улучшить конечный результат торгов благодаря привлечению более широкого круга участников.

Отмечается, что сотрудничество между Оператором газохранилищ и Украинской энергетической биржей (УЭБ) будет реализовано в два этапа.

На первом этапе участники газового рынка Украины смогут осуществлять торговые операции с растаможенным природным газом, который хранится в хранилищах, через платформу Украинской энергетической биржи. Новый функционал будет доступен уже с середины марта и будет актуальным в первую очередь для украинских компаний.

На втором этапе возможность торговли газом через торговую платформу УЭБ распространится на клиентов, которые хранят газ в украинских подземных хранилищах в режиме "таможенный склад" и "таможенный склад + Short haul". Сейчас эта услуга находится на этапе разработки и технической реализации и станет доступной для участников рынка ориентировочно с конца апреля 2021 года.

Сообщается, что переход на биржевую торговлю газом будет способствовать дальнейшей либерализации энергетического рынка Украины, повысит его ликвидность, усилит надежность и прозрачность механизмов продажи, покупки и передачи газа от одного владельца другому.

Справка

В Украине эксплуатируется 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиарда кубометров.

Пять крупнейших украинских ПХГ находятся в западной части Украины, всего в 160 километрах от границы с Венгрией.

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Автор: Игорь Орел