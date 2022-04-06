В Украине есть ТЭЦ, которые враг полностью уничтожил.

Российские оккупационные войска умышленно разрушают энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом интервью РБК-Украина заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Я не буду говорить о разрывах и повреждениях сетей – электрических и газовых. Скажу в целом о крупных объектах. Ключевое – Луганская ТЭЦ, которую мы потеряли. Она на территории, которая временно контролируется оккупантами", - заявил министр.

Галущенко также напомнил, что есть ТЭЦ, которые враг полностью уничтожил.

"Полностью уничтожена Ахтырская ТЭЦ – туда попали две авиабомбы. К сожалению, погибли люди, поскольку было прямое попадание в машинный зал. Черниговская ТЭЦ, куда тоже неоднократно были попадания. Оккупирована Каховская ГЭС. Ну и Запорожская АЭС до сих пор под контролем оккупантов. И, конечно же, нефтяная инфраструктура. Вы видите, что они уничтожают нефтебазы, Кременчугский НПЗ", - отметил министр.

Война в Украине и ситуация на АЭС: