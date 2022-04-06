Российские оккупационные войска умышленно разрушают энергетическую инфраструктуру Украины.
Об этом интервью РБК-Украина заявил министр энергетики Герман Галущенко.
"Я не буду говорить о разрывах и повреждениях сетей – электрических и газовых. Скажу в целом о крупных объектах. Ключевое – Луганская ТЭЦ, которую мы потеряли. Она на территории, которая временно контролируется оккупантами", - заявил министр.
Галущенко также напомнил, что есть ТЭЦ, которые враг полностью уничтожил.
"Полностью уничтожена Ахтырская ТЭЦ – туда попали две авиабомбы. К сожалению, погибли люди, поскольку было прямое попадание в машинный зал. Черниговская ТЭЦ, куда тоже неоднократно были попадания. Оккупирована Каховская ГЭС. Ну и Запорожская АЭС до сих пор под контролем оккупантов. И, конечно же, нефтяная инфраструктура. Вы видите, что они уничтожают нефтебазы, Кременчугский НПЗ", - отметил министр.
Война в Украине и ситуация на АЭС:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- В тот же день враг захватил ЧАЭС.
- 4 марта российские захватчики взяли под контроль Запорожскую атомную электростанцию. Также оккупанты захватили город-спутник АЭС Энергодар.
- 11 марта на АЭС прибыли 11 сотрудников российской государственной ядерной корпорации "Росатом".