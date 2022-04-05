Из-за оккупации станции российскими войсками невозможно обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС.

Присутствие работников российской атомной корпорации "Росатом" на Запорожской АЭС представляет угрозу ядерной и радиационной безопасности.

Об этом сказал глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире одного из телеканалов.

"На станции находятся работники "Росатома". Что они там делают, непонятно. Они посторонние лица, которые там находиться не должны. А это уже угроза ядерной и радиационной безопасности самого объекта", - сказал Котин.

По его словам, из-за оккупации станции российскими войсками невозможно обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС.

"Станция находится под оккупацией. Конечно, у всех работников плохое настроение, и на них оказывается давление. Они выходят на работу под дулом оружия оккупантов", - рассказал Котин.

Ситуация на АЭС:

4 марта российские захватчики взяли под контроль Запорожскую атомную электростанцию. Также оккупанты захватили город-спутник АЭС Энергодар.

11 марта на АЭС прибыли 11 сотрудников российской государственной ядерной корпорации "Росатом".

Среди них были идентифицированы главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко и заместитель главного инженера по ремонтам Ростовской АЭС Иван Малахов. По словам представителя этой группы, их направили для "оценки" ядерной и радиационной безопасности после обстрелов и захвата станции, а также "оказания помощи" с ремонтами. Другой причиной их появления также назвали отказ проукраинского руководства и персонала ЗАЭС сотрудничать с захватчиками.

По данным "Энергоатома", на сегодняшний день все 6 энергоблоков ЗАЭС обслуживаются украинским персоналом, ротация работников происходит. Формально оккупанты не вмешиваются в работу АЭС, но персонал вынужден все технические решения согласовывать с их командиром.