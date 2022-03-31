Это должно способствовать дополнительной безопасности украинских АЭС и продемонстрирует открытость Украины в таких важных вопросах.

Украина предложила Международному агентству по атомной энергетике (МАГАТЭ), чтобы сотрудники организации находились непосредственно на украинских атомных электростанциях.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем видеообращении.

"Украина ведет переговоры с МАГАТЭ, чтобы сотрудники организации находились на украинских атомных электростанциях. Это должно способствовать дополнительной безопасности наших АЭС и продемонстрирует открытость Украины в таких важных вопросах", - сказал он.

Также премьер добавил, что есть договоренность о получении различного оборудования для ядерных объектов в виде международной помощи.

Ситуация на украинских АЭС:

В ходе широкомасштабного вторжения в Украину российские захватчики взяли под контроль два атомных объекта – Чернобыльскую и Запорожскую атомные электростанции. В частности, ЧАЭС они захватили в первый день вторжения - 24 февраля, а Запорожскую АЭС - 4 марта.

Среди прочего, российские военные разграбили и уничтожили новейшую Центральную аналитическую лабораторию в Чернобыле стоимостью 6 млн евро.

Украина просит МАГАТЭ посодействовать выводу оккупационных войск с территорий АЭС.

Также Украина требует от Совета Безопасности ООН немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и введения туда специальной миссии ООН.

По данным Министерства обороны Украины по состоянию на 12:00 30 марта, оккупанты стягивают свои войска из Киевской области в район Чернобыльской АЭС, объекта "Укрытие" и Зону отчуждения в целом.

Война против Украины: