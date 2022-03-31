Украина предложила Международному агентству по атомной энергетике (МАГАТЭ), чтобы сотрудники организации находились непосредственно на украинских атомных электростанциях.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем видеообращении.
"Украина ведет переговоры с МАГАТЭ, чтобы сотрудники организации находились на украинских атомных электростанциях. Это должно способствовать дополнительной безопасности наших АЭС и продемонстрирует открытость Украины в таких важных вопросах", - сказал он.
Также премьер добавил, что есть договоренность о получении различного оборудования для ядерных объектов в виде международной помощи.
Ситуация на украинских АЭС:
В ходе широкомасштабного вторжения в Украину российские захватчики взяли под контроль два атомных объекта – Чернобыльскую и Запорожскую атомные электростанции. В частности, ЧАЭС они захватили в первый день вторжения - 24 февраля, а Запорожскую АЭС - 4 марта.
Среди прочего, российские военные разграбили и уничтожили новейшую Центральную аналитическую лабораторию в Чернобыле стоимостью 6 млн евро.
Украина просит МАГАТЭ посодействовать выводу оккупационных войск с территорий АЭС.
Также Украина требует от Совета Безопасности ООН немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и введения туда специальной миссии ООН.
По данным Министерства обороны Украины по состоянию на 12:00 30 марта, оккупанты стягивают свои войска из Киевской области в район Чернобыльской АЭС, объекта "Укрытие" и Зону отчуждения в целом.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- В ходе вторжения российские захватчики взяли под контроль два атомных объекта – Чернобыльскую и Запорожскую атомные электростанции.