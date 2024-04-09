Из-за боевых действий в Днепропетровской области отключились две высоковольтные воздушные линии, вызвав обесточивание промышленного объекта.

В ночь на 9 апреля враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры в Полтавской и Львовской областях, также сейчас применяются ограничения потребления электроэнергии в Харьковской области.

В Министерстве энергетики отметили, что ночью враг атаковал высоковольтную подстанцию в Полтавской области - на территории возникло возгорание, которое было ликвидировано силами ГСЧС, пострадавших нет, есть повреждения оборудования.

"Также была атакована высоковольтная подстанция во Львовской области - зафиксировано возгорание оборудования. Пострадавших нет. Продолжается осмотр и уточнение последствий ночных атак", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, из-за боевых действий в Днепропетровской области одновременно отключились две высоковольтные воздушные линии, при этом обесточился промышленный объект. Сейчас потребители запитаны, отметили в Минэнерго.

Что касается Харьковской области, то, согласно сообщению, за прошедшие сутки из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в области. Сегодня утром в Харьковской области также действуют графики отключений.

Ситуация в энергетике Украины - последние новости

Самая сложная энергетическая ситуация наблюдается в Харькове и области, где враг в конце марта разрушил все трансформаторные подстанции и повредил ТЭЦ.

Вчера, 8 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание из-за энергетической ситуации в Харьковской области и необходимости поддержать харьковчан. В частности, были представлены сроки, когда энергетические дефициты в Харькове могут быть уменьшены.

В Министерстве энергетики Литвы предложили разобрать свои закрытые ТЭС на запчасти и передать оборудование на нужды украинской энергосистемы.

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