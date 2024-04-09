Обломки сбитых беспилотников повредили один из объектов критической инфраструктуры.

Этой ночью вражеские "шахеды" пытались атаковать Львовскую область.

Как сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, силы ПВО и мобильные огневые группы сбили все беспилотники, которые вошли в воздушное пространство области.

"К сожалению, их обломки повредили объект критической инфраструктуры. Был пожар, его оперативно потушили. Обошлось без жертв и пострадавших. Все системы жизнеобеспечения нашей области работают в штатном режиме", - отметил Козицкий.

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Атака по Украине 9 апреля - подробности

Как сообщал УНИАН, ночью сегодня, 9 апреля, российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed-131/136. Они запускали их с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму и Приморско-Ахтарска (Россия). Кроме того, враг атаковал четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной территории Донецкой области.

В результате противовоздушного боя были сбиты все 20 "шахедов" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях.

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