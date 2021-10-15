Действующее соглашение истекает в 2024 году.

Россия уже ведет консультации с Германией по вопросу заключения нового контракта на транзит газа с Украиной после 2024 года.

Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах "Российской энергетической недели", сообщает ТАСС.

"Мы встречаемся с (Георгом Графом) Вальдерзее, с представителем ФРГ (по вопросам газового транзита через Украину). Как раз мы консультируемся относительно этой ситуации", - сказал он, отвечая на вопрос, когда могут начаться переговоры по заключению нового контракта на транзит газа через Украину после 2024 года.

Ранее сообщалось, что российский газовый монополист "Газпром" в 2021 году трижды уменьшал транзит газа по территории Украины.

Транзит российского газа через Украину

30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом предусмотрено бронирование "Газпромом" мощностей для транзита газа в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м / сутки) в 2020 году и по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м / сутки) в 2021-2024 годах.

Транзит газа через украинскую газотранспортную систему в январе-сентябре 2021 года сократился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 32,6 млрд кубометров.

Автор: Светлана Закелова