Куюн подчеркнул, что украинцам стоит прекратить жаловаться на проблемы с горючим, поскольку его поставки постепенно растут.

Эксперт топливного рынка Сергей Куюн рассказал, как недавние ракетные атаки на украинские нефтеперерабатывающие заводы повлияют на стоимость горючего.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, субботний залп из шести ракет по Кременчугскому НПЗ оказался лишь первым в тот день. Позже враг ударил "Градами" по Шебелинскому ГПЗ, а вечером - по мини-НПЗ в селе Губиниха Новомосковского района, которая в СМИ прошла как нефтебаза.

Он отметил, что в отличие от двух первых, завод в Новомосковском районе работал.

"Таким образом наглядно видим новую атаку на инфраструктуру поставки нефтепродуктов. Именно это привело к дефициту горючего, который мы наблюдаем уже больше месяца", - написал он.

Эксперт отметил, что враг уничтожает производства, нефтебазы, транспортные пути и это делает невозможным точное прогнозирование цен и объемов топлива на рынке.

"На том же мини НПЗ в Губинихе производили бензин в довольно неплохих объемах, как для регионального масштаба. Теперь эти ресурсы надо чем-то заместить, а с импортом бензина есть сложности", - пояснил он.

Куюн также считает, что в нынешних условиях нет смысла восстанавливать НПЗ на западе Украины и строить новые. Потому что российские ракеты долетают до Львова с Ивано-Франковском не хуже Кременчуга с Киевом.

Эксперт подчеркнул, что украинцам стоит прекратить жаловаться на проблемы с горючим, ведь самое главное, что им обеспечены военные, муниципалитеты и бизнес. Снабжение постепенно растет.

"За газом не только нет очередей, уже есть случаи снижения цен отдельными заправками. Надеюсь, следующим будет дизель, впоследствии - бензин. Но четкого тайминга нет и быть не может, поскольку кроме войны и непредсказуемости (на четвертый месяц многим это надо наконец понять) есть еще куча барьеров в Европе, где наши проблемы с горючим всем до сраки (это тоже надо осознать как можно быстрее)", - пояснил он.

Куюн призвал автомобилистов экономить топливо и не ездить без крайней необходимости.

"Пожалуйста, потребляйте ответственно. По крайней мере, это освободит больше ресурсов для тех, кто в них больше всего нуждается. А как максимум, пойдет на создание запасов или элементарно позволит уменьшить импорт. Каждый может приобщиться к общему делу", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, утром 18 июня российские захватчики совершили очередную ракетную атаку на Кременчуг. Было выпущено шесть ракет по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу и две - по ТЭЦ.

В тот же день три российские ракеты попали в нефтебазу в Новомосковском районе Днепропетровской области, возник масштабный пожар.

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты пытаются ухудшить ситуацию с горючим в Украине, обстреливая топливную инфраструктуру.