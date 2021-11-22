В конце октября Молдова и российский "Газпром" договорились о продлении на 5 лет действия контракта на поставку газа.

Российский монополист "Газпром" пригрозил прекратить поставки газа в Молдову в течение 48 часов в случае неоплаты молдавской стороной уже поставленного топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По данным российского агентства, о намерении прекратить поставки газа в Молдову сообщил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. По его словам, молдавская сторона не оплачивает уже поставленный газ и не выполняет взятых на себя обязательств.

"Очередной срок текущих платежей - сегодня, 22 ноября. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", - подчеркнул Куприянов.

Читайте такжеЗапасы газа в украинских хранилищах сокращаютсяСо своей стороны, секретарь вице-премьер-министра Молдовы Андрея Спину Алина Мерлич заявила в комментарии NewsMaker, что правительство не получало уведомлений от "Газпрома" о прекращении поставок газа.

В "Молдовагазе" в свою очередь сообщили, что готовят официальную позицию по этому вопросу.

Газовый кризис в Молдове

Как сообщал УНИАН, 22 октября в Молдове было введено чрезвычайное положение после того, как в конце сентября истек срок действия контракта с "Газпромом" и возник дефицит газа.

В конце октября Молдова и российский "Газпром" договорились о продлении на 5 лет действия контракта на поставку газа. Поставки газа в Молдову, согласно новому контракту, начались 1 ноября.

В "Газпроме" отметили, что контракт о поставках газа в Молдову продлили "на взаимовыгодных условиях".

Автор: Лидия Селезнева