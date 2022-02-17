В "Нафтогазе" сообщили, что решение ВСУ не может автоматически прекратить полномочия председателя правления

Законность назначения председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" может подтвердить суд, а недавно принятые судебные решения касаются только обеспечительных мер, которые уже потеряли свою актуальность. Поэтому все полномочия председателя правления компании Юрия Витренко остаются в силе.

Об этом сообщают в компании "Нафтогаз Украины".

"Поскольку Клэр Споттисвуд уволилась из наблюдательного совета еще в сентябре, то это предписание давно утратило свою актуальность, и, соответственно утратили свою актуальность обеспечительные меры в виде приостановления действия предписания. При этом в соответствии со ст. 26 Закона "О предотвращении коррупции" в случаях нарушения этой статьи НАПК должно обратиться в суд с иском о прекращении трудового договора, что НАПК уже и сделало, но суд еще не рассматривал дело по существу", - подчеркнули в "Нафтогазе".

По данным компании, в соответствии со ст. 36 Кодекса законов Украины о труде, в таком случае лицо подлежит увольнению исключительно после получения соответствующего судебного решения, вступившего в законную силу. Следовательно, принятие решения Верховным Судом относительно решения судов первой и апелляционной инстанции о приостановлении действия предписания председателю наблюдательного совета Клэр Споттисвуд до окончания рассмотрения дела по существу, не означает автоматическое прекращение трудового договора и не может привести к автоматическому прекращению трудового договора

"Верховный Суд в постановлении от 02.02.22 по делу №640/18576/21 отменил только решение судов первой и апелляционной инстанции о приостановлении действия предписания председателю наблюдательного совета Клэр Споттисвуд до окончания рассмотрения дела по существу", - говорится в заявлении компании.