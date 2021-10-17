"Энергетическая бедность" в Европе угрожает миллионам людей из-за роста цен на газ и другие энергоносители, предупреждают в Еврокомиссии.

Стремительный рост цен на энергоносители в Евросоюзе может повлечь усиление бедности в Европе.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам трудоустройства Николя Шмит, пишет DW.

По его словам, миллионы людей уже столкнулись с "энергетической бедностью", и это число может вырасти, поскольку все больше людей не могут себе позволить должным образом обогревать свои жилища.

Шмит отметил, что Еврокомиссия хоть и может помочь странам-членам ЕС ограничить влияние на граждан нынешних высоких цен на энергоносители, но в первую очередь это зависит от национальных правительств.

Ранее заместитель спикера правительства Германии Мартина Фиц заявила, что странам Европы важно действовать слаженно и в рамках действующих правил для внутреннего рынка ЕС.

Ожидается, что цены на энергоносители и краткосрочные возможные решения будут обсуждаться на саммите ЕС на следующей неделе.

Европейская конфедерация профсоюзов ETUC еще в сентябре выразила опасения, что более 2,7 миллиона людей в Европе не могут позволить себе должным образом обогревать свои дома, несмотря на то, что они имеют работу.

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Цены на газ в Европе

Напомним, оптовые цены на газ в Европе в этом году выросли более чем втрое. В частности, 6 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом.

Также подорожал уголь и нефть. Ожидается, что эти подорожания энергоносителей отразится на счетах потребителей уже в ближайшие месяцы. Снижение цен на газ ожидается не ранее апреля 2022 года.

13 октября Европейская комиссия представила план действий по смягчению последствий увеличения цен на энергоносители в Европе. Для устранения последствий от роста цен на энергоносители и повышение устойчивости в будущем страны ЕС могут использовать ряд инструментов, среди которых поддержка домохозяйств, госпомощь компаниям и целевое снижение налогов. Кроме того, предполагается поддержка инвестиций в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность, изучение хранения энергии и закупка газа.

Автор: Александр Топчий