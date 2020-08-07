Предложенные НКРЭКУ изменения допустимых небалансов для поставщиков газа приведут к повышению тарифов для населения - ассоциация

НКРЭКУ предлагает ряд изменений в Кодекс газотранспортной системы и Кодекс газораспределительных систем.

В Ассоциации поставщиков энергоресурсов (АПЭ) предупредили, что принятие предложенного Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) для общественного обсуждения проекта изменений в Кодекс газотранспортной системы и Кодекс газораспределительных систем может привести к удорожанию природного газа в Украине.

Соответствующее письмо за подписью председателя правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артема Компана было отправлено в адрес НКРЭКУ.

«Считаем, что обнародованный проект изменений в Кодекс ГТС не учитывает положение заказчиков услуг транспортировки, наносит негативные последствия потребителям энергоресурсов и экономике государства в целом и требует пересмотра на предмет наличия оснований для его принятия», - говорится в письме.

При этом в АПЭ отмечают, что предложенные изменения не учитывают реальную ситуацию с учетом природного газа и балансировкой газотранспортной системы в стране.

«Предложенная редакция кодексов предусматривает существенное ухудшение условий экономической деятельности заказчиков услуг транспортировки природного газа. В частности, регулятор предлагает «драконовское» увеличение расходов поставщиков на услугу балансировки с 10% до 20%. Также, согласно проекту, размер допустимого отклонения небаланса уменьшится с 10 до 3%, чего невозможно достичь в современных условиях», - пояснил Компан.

Он отметил, что такие нововведения усилят давление на поставщиков газа, что приведет к увеличению суммы в платежках конечных потребителей.

«Предложенный подход к формированию цены природного газа непосредственно будут влиять на фактическую стоимость услуг оператора ГТС и одновременно приведет к увеличению конечных составляющих цен на природный газ для всех категорий потребителей, в частности, населения», - подчеркивают в Ассоциации.

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