У Путина ограничились коротким заявлением.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал "Северный поток-2" "исключительно коммерческим проектом", комментируя проигрыш компании-оператора в суде в Дюссельдорфе.

Об этом он сообщил в комментарии ТАСС.

"Мы можем только повторить ранее озвученные на разных уровнях заявления о том, что "Северный поток-2" – это проект исключительно коммерческий, международный, который призван сделать существенный вклад в энергобезопасность всей Европы", – заявил он.

Песков добавил, что оператор должен сам принимать решение о дальнейших действиях.

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25 августа Высший земельный суд Дюссельдорфа отказал компании Nord Stream AG в освобождении "Северного потока-2" от требований газовой директивы ЕС. Речь идет о нормах, которые предусматривают разделение деятельности по добыче и транспортировке газа.

Согласно решению суда, добывающая компания не может владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ. Следовательно, компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

Суть искового заявления:

Оператор "Северного потока-2" обжаловал решение регулятора не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС. Жалоба была подана в отношении пункта 28б закона об энергетической экономике ФРГ.

Среди основных положений директивы — разделение компаний, поставляющих газ и компаний, которые его транспортируют.

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператором трубопровода является компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 99%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Автор: Яна Ставская