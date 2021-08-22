Президент подчеркнул, что вопрос "Северного потока-2" является не экономическим, а политическим и вопросом безопасности.

Президент Владимир Зеленский заявил, что проект "Северный поток-2" – это оружие, которое является опасным не только для Украины, но и для всей Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Я считаю, что это оружие ("Северный поток-2" – УНИАН). Я считаю, что неправильно не замечать, что это опасное оружие не только для Украины, а для всей Европы", – подчеркнул он.

Президент отметил, что вопрос "Северного потока-2" не является экономическим, поэтому Украина не будет говорить о нем в таком ключе.

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"Это настолько опасно, что даже сейчас, когда "Северный поток-2" еще не достроен, мы видим, кто контролирует газовые цены в Европе... Поэтому это вопрос политический и вопрос безопасности. Я не считаю, что это экономический вопрос", – сказал Зеленский.

По его мнению, достройка "Северного потока-2", а впоследствии и пользование им приведут к большим рискам.

"Это будет на руку только Российской Федерации", – подытожил Зеленский.

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Автор: Антонина Доломанжи