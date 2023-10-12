В Украине бензин стоит более 55 гривен, а в Польше 51 гривен за литр.

Топливо в Украине дороже, чем в Польше из-за того, что польское правительство замораживает цены на горючее, демонстрируя таким образом искусственную "предвыборную стабильность".

По мнению директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, при рыночной цене в 8 злотых (68 гривен), сейчас литр бензина и дизтоплива в Польше стоят шесть злотых (51 гривну) из-за "популизма".

"Ответ прост - популизм. В июне государственный монополист Оrlen во главе с членом партии власти "Право и справедливость" заморозил цены на своих колонках. Их оставили без изменений, несмотря на то, что в июле-сентябре цены на нефть и нефтепродукты в мире выросли на 25%", - написал он в Facebook.

По его словам, из-за разницы цен польское топливо начали скупать соседние страны, что привело к перебоям с наличием горючего на станциях Оrlen по всей стране, даже в Варшаве. Чтобы не пугать общественность, на заправочных пистолетах наклеивают уведомление о техническом обслуживании. А сейчас некоторые колонки вообще исчезли.

"По моим расчетам, за этот период компания с 60% "государственных" акций потеряла около 500 млн долларов. Еще столько же потеряли "частники", которые тоже были вынуждены придерживаться цен Оrlen. Автоматически это означает огромные потери государственного бюджета от неуплаты налогов (НДС и налог на прибыль)", - считает Куюн.

Эксперт не исключает, что впоследствии к польскому нефтяному гиганту поступят иски от частных акционеров, которые немало потеряли от "этой предвыборной стабильности".

Бензин в Украине существенно дорожает

Из-за гибкого курса, введенного НБУ, бензин существенно дорожает, как и прогнозировали эксперты. За неделю с 30 сентября по 6 октября средняя цена по стране на бензин марки А-95 выросла на 30 копеек и составила 55,41 гривень за литр. При этом, бензин А-95+ подорожал на 26 копеек - до 58,33 грн/л, а дизельное топливо - на 41 копейку, до 55,50 грн/л.

За сентябрь топливо на АЗС подорожало почти на 2,5 гривень. С начала июля средняя цена бензина марки А - 95 выросла на 10,38 грн - до 55,23 грн за литр (с 44,85 грн на конец июня).

Вас также могут заинтересовать новости: