На станциях столичной сети KLO все виды горючего подорожали на 70 копеек.

Из-за гибкого курса, введенного НБУ, бензин существенно дорожает, как и прогнозировали эксперты. За неделю с 30 сентября по 6 октября средняя цена по стране на бензин марки А-95 выросла на 30 копеек и составила 55,41 гривен за литр.

Как свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", бензин А-95+ подорожал на 26 копеек - до 58,33 грн/л, а дизельное топливо - на 41 копейку, до 55,50 грн/л.

На станциях столичной сети KLO все виды горючего подорожали на 70 копеек: бензин А-95 - до 56,79 грн/л, бензин А-95+ - до 58,99 грн/л, ДТ - до 56,29 гривен за литр.

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Сети заправок ANP, Avias повысили цены на топливо на 1 грн/л. в частности бензин марки А-95 подорожал до 55 грн/л, А-95+ - до 55,50 грн/л, дизельное топливо - до 55 гривен за литр.

Бензины А-95 и А-95+ в сети UPG за месяц подорожали на 1,7 грн/л, до 55,60 и 57,60 грн/л, дизтопливо в сети UPG за неделю подорожало на 50 коп/л, до 55,10 грн/л.

Сети AMIC, Shell, "БРСМ-Нафта", U.GO, Prime, "Укр-Петроль", Neftek и другие повысили цены на топливо в пределах 0,4-1,5 грн/л.

Неизбежный рост цен

С 3 октября 2023 года Нацбанк ввел гибкий курс. Основатель сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН поделился прогнозом относительно того, как изменения Нацбанка повлияют на цены на топливо. По его мнению, переход к гибкому курсу приведет к девальвации гривны, что, в свою очередь, потянет вверх цифры на стелах украинских АЗС.

До конца года он ожидает увеличения стоимости горючего на 23%, до 65-67 гривен за литр бензина и дизеля.

За сентябрь топливо на АЗС подорожало почти на 2,5 гривны. С начала июля средняя цена бензина марки А-95 выросла на 10,38 грн-до 55,23 грн за литр (с 44,85 грн на конец июня).

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