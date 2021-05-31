Подготовительное заседание по делу назначено на 15 июля.

Суд рассмотрит законность увеличения платы за транспортировку газа для населения.

Об этом сообщается на сайте Окружного административного суда Киева.

ОАСК открыл производство по делу об обжаловании постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 6 марта 2020 года №580 «О внесении изменений в Кодекс газораспределительных систем».

Истец считает, что постановлением нарушаются его права, поскольку он использует вдвое меньший объем природного газа, а должен платить за транспортировку 126 куб.м. в обязательном порядке.

Читайте такжеПоставщики газа обнародовали тарифы на июнь: сколько будем платитьСуд постановил рассматривать дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание по делу на 15 июля 2021 года.

Цена за транспортировку газа для населения: детали

Согласно оспариваемому постановлению, с начала 2021 годовая заказанная мощность потребителя определяется исходя из фактического объема потребления природного газа этим объектом за газовый год, предшествующий расчетному календарному году, но не может быть меньшей, в частности, за 126 куб. м – для бытового потребителя, который использует природный газ для подогрева воды и приготовления пищи.

Минимальную стоимость транспортировки газа подняли и для тех, кто имеет газовый котел для отопления дома.

Минимальная месячная оплата для таких потребителей составляет около 45 грн, даже если потребитель не использует газ ля отопления, а только для приготовления пищи.

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Автор: Дмитрий Хилюк