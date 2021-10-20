Юрий Витренко рассказал, что успех этого плана будет зависеть от трех факторов.

Украина может полностью обеспечить себя газом и отказаться от его импорта в течение 5 лет.

Об этом заявил председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время панельной дискуссии на Украинском газовом инвестиционном конгрессе (Ukraine Gas Investment Congress), сообщает пресс-служба компании.

Он рассказал, что успех этого плана будет зависеть от трех факторов.

"Первый из них - наращивание добычи газа. Мы имеем потенциал и примеры, которые вдохновляют", - заявил Витренко.

Важным направлением он назвал увеличение производства биогаза в Украине. По словам Витренко, Украина имеет огромный потенциал для производства биогаза.

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"Украина - самая большая по территории страна в Европе. Земля значительно дешевле, чем в Западной Европе, поэтому у нас есть большие возможности для построения солнечных, ветровых электростанций и производства биомассы. У нас развит сельскохозяйственный сектор, что также важно для производства биогаза", – пояснил глава компании.

Третьим условием он считает повышение энергоэффективности для достижения Украиной энергетической независимости. Витренко отметил, Украина вдвое менее энергоэффективна, чем среднестатистическая страна Восточной Европы.

"Однако для достижения энергетической независимости Украина должна работать над уменьшением неэффективных расходов энергии. Самая дешевая и надежная энергия - это та, которую вы не потратили зря", – добавил он.

Добыча газа в Украине

Украина ежегодно потребляет примерно 30 млрд куб.м газа, из них 14 млрд кубов добывает государственная компания "Укргаздобыча", 6 млрд куб. м-добывают частные компании, а еще 10 млрд куб. м. импортируется из стран Европы.

Как сообщал УНИАН, НАК "Нафтогаз Украины" ставит перед собой задачу увеличить добычу природного газа в ближайшие десять лет в 1,8 раза, до 24 млрд куб. об.

Автор: Олег Давыгора