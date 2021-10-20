Также Витренко заявил, что цены на газ еще год назад были "где-то в 10 раз меньше".

Эта зима будет первой, когда в Украине не будет действовать государственное регулирование цен на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время первого дня "Украинского газового инвестиционного конгресса" в Киеве.

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"Эта зима будет первой, когда не будет государственного регулирования цен на газ вообще", - сказал он.

По его словам, несколько лет назад в Украине запустился свободный рынок цен на газ для промышленности, а в 2020 году заработал рынок газа для населения.

Также Витренко заявил, что цены на газ еще год назад были "где-то в 10 раз меньше".

Цены на газ:

1 августа 2020 года в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа.

С 20 мая 2021 года правительство прекратило регулирование цены на газ для теплокоммунэнерго, поскольку цены будет диктовать конкурентный рынок голубого топлива.

6 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 40 грн за кубометр.

При этом для бытовых потребителей в нашей стране действует годовое предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.

Автор: Анна Бредихина