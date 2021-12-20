По мнению эксперта, реализация комплексного пакета термомодернизации требует от года до двух лет активных работ.

В Украине платежки за отопление можно существенно уменьшить, проведя комплексную энергетическую модернизацию многоквартирных домов.

Об этом, как говорится в материале УНИАН, заявил исполняющий обязанности главы Фонда энергоэффективности Егор Фаренюк.

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Однако, по словам Фаренюка, реализация комплексного пакета требует от года до двух лет активных работ.

"Легкий" пакет - это модернизация инженерных сетей и внутридомовых сетей: за год несколько тысяч домов могут пройти. А если говорить о комплексной термомодернизации, я думаю, что ресурсов в стране на первый год внедрения такой широкомасштабной программы не хватит более чем на тысячу домов", - считает Фаренюк.

По его словам, после проведения комплексной энергетической модернизации многоквартирного дома платежки за отопление уменьшаются почти в два раза. Модернизация же по облегченному варианту приносит от 20 до 30 процентов экономии энергоресурсов.

"Работы очень много. Она не может завершится за один, три, пять лет. Нужно минимум 20-30 лет для того, чтобы модернизировать весь жилой фонд, если двигаться темпами три процента от общего количества домов в год", - сказал руководитель Фонда энергоэффективности Украины.

Повышение энергоэффективности:

Программа "Энергодом" предлагает два пакета мероприятий по повышению энергоэффективности.

Пакет "легкий" предусматривает проекты стоимостью в среднем 1,7 миллиона гривень, из которых 40 процентов компенсируется Фондом. Обязательными пунктами такой модернизации является установка в домах счетчиков и индивидуального теплового пункта, а также утепление труб.

Пакет "комплексный", помимо обязательных мероприятий из "легкого" пакета, предусматривает полное утепление зданий: теплоизоляцию стен, кровли и подвалов. Средняя стоимость такого комплексного пакета составляет десять миллионов гривень.

Отопительный сезон:

НАЭК "Энергоатом" планирует проходить отопительный сезон с подключенными 14-ю атомными энергоблоками из 15-ти.

Министерство энергетики утвердило прогнозный баланс электроэнергии на 2022 год, который предусматривает увеличение производства электроэнергии на 2,5%.

1 декабря 2021 года президент Владимир Зеленский во время ежегодного послания в зале парламента заявил о том, что Украина в 2022 году начинает масштабную программу "Большая термомодернизация", которая даст возможность застраховаться от дальнейшего роста цен на энергоносители.