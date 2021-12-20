На пороге "Большой термомодернизации": сможет ли Украина прорваться к своей энергонезависимости

Наступающий 2022 год должен дать старт масштабной государственной программе "Большая термомодернизация", которая призвана улучшить комфорт жизни украинцев, а главное позволит экономить на платежках за коммунальные услуги. УНИАН попытался разобраться, когда устаревший жилой фонд получит шанс на новую жизнь и сколько это будет стоить.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте в 2022 году масштабной общегосударственной программы "Большая термомодернизация".

На фоне космических цен на газ в Европе, которые приближаются к полутора тысячам долларов за тысячу кубов, власти осознают, что удержать тарифы для населения на низком уровне в следующем отопительном сезоне не удастся.

Застраховаться от "увесистых" платежек за коммунальные нужды украинцы смогут только за счет радикального уменьшения потребления энергоресурсов. А значит, страна должна серьезно взяться за модернизацию устаревшего жилого фонда и административных зданий.

"Мы продемонстрируем серьезные шаги по термомодернизации в следующем году и через год. Будет несколько тысяч многоэтажек в ближайшие два года. На этом примере мы покажем, что такие дома потребляют вдвое меньше газа", - пообещал глава государства.

Для реализации этой программы на ближайшие три года правительству необходимо будет найти сто миллиардов гривень. А модернизация всей инфраструктуры государства с целью повышения уровня энергосбережения оценивается чиновниками во внушительные триста миллиардов гривень.

Стареющий жилой фонд

В Украине в настоящее время эксплуатируется порядка двух сотен тысяч многоквартирных домов. Больше 90 процентов из них были построены еще до двухтысячных годов. В те времена энергоресурсы стоили копейки, поэтому при постройке зданий на энергосберегающие свойства никто особо внимания не обращал.

Остальная часть населения проживает в частных домах, которых в нашей стране насчитывается около девяти миллионов. Во многих таких домохозяйствах перерасход энергии в период отопления происходит из-за устаревших газовых котлов.

Все это вместе с системой неэффективного централизованного отопления приводит к значительным энергетическим потерям и в результате выливается в космические платежки для населения, углубляет дисбалансы в энергетической системе государства и в целом сдерживает развитие национальной экономики.

На 31 году своей независимости Украина решила взяться за исправление этой острой проблемы.

Ни в правительстве, ни в экспертной среде пока детально не знают, каким образом будет реализован и из каких источников будет оплачен крупнейший в новейшей истории Украины проект по термомодернизации жилого сектора и общественных объектов.

Очевидно, что ныне действующие программы энергетической модернизации жилого фонда нашей страны должны получить дополнительные инструменты и значительные объемы бюджетного финансирования. Вот только, где их найти в небогатой стране с дефицитным государственным бюджетом?

"Теплые кредиты"

О необходимости повышения энергетической эффективности в нашей стране серьезно заговорили полтора десятка лет назад, но только с 2014 года программы модернизации жилья начали набирать популярность среди населения и приносить первые плоды.

В Украине работают несколько государственных программ, которые предоставляют доступные кредиты на энергетическое переоборудование жилья. При этом, значительную долю из этих средств возвращать государственным и коммерческим банкам не нужно, потому что она компенсируется из госбюджета.

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Первая программа - "Теплые кредиты" работает уже семь лет. Серьезным ее минусом является ежегодное сокращение объемов финансирования: их не хватает всем желающим.

Программой могут воспользоваться как объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), так и собственники частных домов.

Государственное агентство по энергоэффективности, которое является распорядителем программы, компенсирует ОСМД 35 процентов суммы кредита на приобретение повышающих энергоэффективность материалов и оборудования.

Что касается частных домов, то за покупку твердотопливного котла компенсируется двадцать процентов суммы кредита. А получателям субсидий возмещается аж 35 процентов суммы покупки.

Как показал опыт многих ОСМД: утепление, замена окон и установка индивидуальных тепловых пунктов делает платежки за тепло на 40-60 процентов меньше и позволяет жить комфортно. Также это приводит к росту стоимости жилья и повышает привлекательность этого направления инвестиций.

Жизнь в "Энергодоме"

При Фонде энергоэффективности Украины действует еще одна программа, которая называется "Энергодом". Отличием от "теплых кредитов" является то, что здесь кредиты выдаются только уже созданным объединениям совладельцев многоквартирных домов.

И это является большим минусом, потому что часть украинцев проживает в частном секторе, а значит они имеют значительные расходы на отопление и нуждаются в поддержке усилий по сокращению потребления газа и электрической энергии.

Программа "Энергодом" предлагает два пакета мероприятий по повышению энергоэффективности.

Пакет "легкий" предусматривает проекты стоимостью в среднем 1,7 миллиона гривень, из которых 40 процентов компенсируется Фондом. Обязательными пунктами такой модернизации является установка в домах счетчиков и индивидуального теплового пункта, а также утепление труб.

Пакет "комплексный", помимо обязательных мероприятий из "легкого" пакета, предусматривает полное утепление зданий: теплоизоляцию стен, кровли и подвалов. Средняя стоимость такого комплексного пакета составляет десять миллионов гривень.

Здесь уже больше половины суммы компенсирует Фонд. При этом энергетическая экономия должна составить 70 киловатт-часов на квадратный метр помещения.

Исполняющий обязанности главы Фонда энергоэффективности Егор Фаренюк рассказал УНИАН, что реализация комплексного пакета требует от года до двух лет активных работ.

"Легкий" пакет - это модернизация инженерных сетей и внутридомовых сетей: за год несколько тысяч домов может пройти. А если говорить о комплексной термомодернизации, я думаю, что ресурсов в стране на первый год внедрения такой широкомасштабной программы не хватит более чем на тысячу домов", - считает Фаренюк.

По его словам, после проведения комплексной энергетической модернизации многоквартирного дома платежки за отопление уменьшаются почти в два раза. Модернизация же по облегченному варианту приносит от 20 до 30 процентов экономии энергоресурсов.

"Работы очень много. Она не может завершится за один, три, пять лет. Нужно минимум 20-30 лет для того, чтобы модернизировать весь жилой фонд, если двигаться темпами три процента от общего количества домов в год", - сказал руководитель Фонда энергоэффективности Украины.

Деньги и эффективная коммуникация

Руководитель "Первой муниципальной школы ОСМД" Ирина Головатенко говорит, что ОСМД ожидают от чиновников детализации президентской инициативы и ясности в процедурах участия в программах по повышению энергоэффективности.

"Все ОСМД знают о "теплых" кредитах и о местных программах софинансирования, но большинство ОСМД нарекает на непрозрачность процедур, нечестность проведения конкурсов, бюрократии и "договорняках". Поэтому надежд у ОСМД на инициативу президента много, но и опасений достаточно", - сказала она.

Эксперт отметила, что квартиры в модернизированных домах значительно вырастают в цене: "тюннинг" своего жилья – это инвестиции, которые окупятся в будущем.

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Значительной проблемой, однако, является отсутствие достаточной информации об имеющихся возможностях и деталях программ.

Государство также уделяет мало времени развенчанию мифов о работе объединений граждан. Иногда такие мифы бывают очень странными, например, людей запугивают несуществующей перспективой потери своей квартиры за несвоевременное "не погашение теплого кредита" со стороны ОСМД.

"Эти предрассудки очень мешают развитию объединений", - считает она.

"Большая термомодернизация" по-украински, по мнению Головатенко, станет маркером улучшения состояния многоквартирных домов и позволит повысить ответственность граждан.

"Украинцам нужно объяснить, что по ЖКХ-законам каждый собственник квартиры несет ответственность за состояние всего дома, и что государство, выделяя средства на термомодернизацию, лишь помогает нам, собственникам, усовершенствовать дома, а не перебирает ответственность на себя", - добавила Головатенко.

Для радикального сокращения потребления энергоресурсов в нашей стране крайне важным является расширение государственных стимулов и создание эффективных программ для тех украинцев, кто проживает в многоэтажках, так и тех, кто живет в собственных домах.

Необходимо внедрить работающие механизмы софинансирования на уровне как областных центров, так и небольших городов, поселков, а также максимально упростить процедуры получения кредитов в банках.

Привычная бюрократия и необходимость собирать десятки бумажек для участия в государственных программах модернизации будут серьезно тормозить любые грандиозные планы властей.

Но ключевым в повышении нашей страной энергетической эффективности станут необходимый объем финансирования и наличие квалифицированных кадров, которые смогут реализовать эту программу на тысячах строительных объектов.

В подписанном президентом законе о госбюджете на 2022 год на функционирование Фонда энергоэффективности выделяется 2,594 миллиарда гривень, а еще 500 миллионов в виде кредитных средств дадут на программу развития муниципальной инфраструктуры.

Суммарно это лишь три процента от необходимых на эти цели 100 миллиардов гривень.

Очевидно также, что проект масштабной дорогостоящей энергетической модернизации жилья и социальных объектов в Украине потребует более высокого уровня взаимодействия граждан, государства и муниципальных властей. Готовы ли мы все к этому?

Анна Бредихина

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