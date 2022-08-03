Газоснабжающей компании нужно заплатить за предоставление газа, а операторам газораспределительных сетей - за обслуживание газовых труб.

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", которая сейчас обслуживает почти всех бытовых потребителей, дала разъяснения кому и за что оплачивать платежки, поступающие потребителю.

Об этом говорится на сайте компании.

Отмечается, что существуют два типа компаний, которые напрямую работают с населением, — газоснабжающие и операторы газораспределительных сетей (ГРМ). Первые поставляют газ населению, вторые контролируют и обслуживают "трубу", которой этот газ доставляется к потребителю, а также объемы потребления.

"Сегодня среди потребителей до сих пор существует путаница в обязанностях различных компаний, в частности "Нафтогаза" и облгазов. Даем пространное объяснение, чтобы каждый потребитель понимал, за что платит деньги, и как можно защитить собственные права", - говорится в сообщении.

В частности, газоснабжающая компания напрямую продает газ населению. За время действия военного положения количество поставщиков газа сократилось с 50 до 12 компаний. По состоянию на август 2022 года для 12,3 млн украинских домохозяйств основным поставщиком газа является ГК "Нафтогаз Украины".

Сменить поставщика газа могут жильцы как частных, так и многоквартирных домов. Это можно сделать даже онлайн — главное сообщить компании, что вы хотите работать с ней, и подтвердить свою личность. Новый поставщик должен быть уверен, что вы имеете права на дом, в который он будет поставлять газ.

Газопоставляющая компания отвечает за цену на газ, вопрос долга или переплаты, платежки для оплаты за потребленный ресурс и консультации по поводу способов оплаты и работы онлайн-сервисов компании.

В то же время Оператор ГРМ обеспечивает распределение (доставку) газа. Таких компаний более 40 на всю Украину (в зависимости от региона), и это - естественная монополия.

То есть клиент не может сменить своего оператора ГРМ, не сменив место жительства. В Украине есть только одна газопроводная система, альтернативы не существует. Обычно в области работает один облгаз, но бывает, что разными участками газовых сетей управляют от двух до четырех компаний. Оператор ГРМ имеет относительно стабильное количество потребителей и поставляет газ по фиксированному тарифу.

"Тариф за услуги газораспределительного предприятия устанавливается Нацкомиссией по регулированию энергетики (НКРЭКУ) для каждого отдельно", - отметили в компании.

Основная задача оператора ГРМ - техническое обслуживание труб, устранение аварий, обеспечение необходимого давления в сетях и получение платы за доставку (распределение) газа.

К компетенции оператора ГРС входит передача показаний счетчика, начисления корректного объема потребленного газа, получение оплаты за распределение (доставку) газа, установка/замена/ремонт/поверка счетчика или установление любого газового оборудования, вызов контроллера, обследование, ремонт и замена сети газопроводов и контроль качества газа.

Как сообщал УНИАН, с 1 мая почти 10 млн пользователей газа в Украине были переведены в обслуживание "Нафтогаз Украины" из-за того, что местные газовые компании не смогли выполнять свои функции.

О переводе обслуживания в" Нафтогаз " потребители узнали только после 20 июня, поскольку этот перевод состоялся "задним числом".

Многие потребители уже оплатили за май предыдущему поставщику, а потому имеют задолженность за тот же период перед новым поставщиком.

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