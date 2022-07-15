В компании призвали использовать онлайн-сервисы для расчета с "Нафтогазом", чтобы избежать скопления людей.

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", которая обслуживает почти все население страны, объяснила, как платить за газ после смены поставщиков.

Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

"Призываем вас использовать онлайн-сервисы для расчета с "Нафтогазом". Избегайте скопления людей и очередей ради вашей безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заплатить за газ можно:

в личном кабинете на my.gas.ua;

в chatbot GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply Facebook Messenger;

через сайты и мобильные приложения банков;

с помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).

"Мы искренне благодарим всех, кто платит за потребленный объем! Именно добросовестность украинцев дает возможность работать нам и поддерживать наше государство в это непростое время. Каждый оплаченный счет — это еще один шаг к победе", - подчеркнули в компании.

Как сообщал УНИАН, с 1 мая почти 10 млн пользователей газа в Украине были переведены в обслуживание "Нафтогаз Украины" из-за того, что местные газовые компании не смогли выполнять свои функции.

О переводе обслуживания "Нафтогаза "потребители узнали только после 20 июня, поскольку этот перевод состоялся"задним числом".

Многие потребители уже оплатили за май предыдущему поставщику, а потому имеют задолженность за тот же период перед новым поставщиком.

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