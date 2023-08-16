Проблемы с лишними начислениями будут иметь граждане, в домах которых не установлены газовые счетчики.

Украинцы жалуются, что, даже не проживая в своих домах, продолжают получать платежки за газ. В таком случае разобраться с накопленными долгами будет легче, если в доме установлен счетчик.

Как рассказал УНИАН юрист в энергетической сфере Олег Бакулин, если человек длительное время не жил в своем доме и не передавал показания счетчика, то потом все равно в любой момент можно будет подать фактические показания прибора учета, подтвердив свои слова с помощью фото. Тогда газовая компания должна сделать перерасчет. Тем не менее, за распределение газа все равно нужно будет регулярно платить, независимо от фактического места жительства.

"Если житель дома уехал, ему все равно придется платить операторам ГРМ за распределение газа. Но другой вопрос - по уплате за газ, как товар, ведь фактически он не потребляется", - сказал эксперт.

Видео дня

Немного сложнее будет разобраться с долгами людям, которые счетчика не имеют, и для которых начисления газа осуществляются из расчета на количество жителей.

"Тогда такой потребитель должен доказать, что не проживал по этому адресу в период начислений. Сделать это можно с помощью справки, что человек не проживал по этому адресу с определенной даты и предоставить ее газораспределительной компании", - пояснил юрист.

Бакулин также отметил, что если дом был разрушен в результате войны, оператор газораспределительных сетей ( ГРМ) точно об этом знает, и должен сообщить об этом поставщику, чтобы тот также не начислил клиенту сумму за газ. Однако, на всякий случай, чтобы потом не решать эту проблему с поставщиками газа, такому человеку нужно получить справку (обычно, должен подойти документ от ГСЧС или Национальной полиции, которые осматривают место трагедии) о том, что здание действительно разрушено, и предоставить ее газоснабжающей компании.

По его словам, личное присутствие в таком случае не требуется: газовикам можно отправить документ физическим почтовым письмом или электронным письмом с использованием цифровой подписи. Впрочем, этот механизм работает не всегда, и кое-где газовики могут требовать физического присутствия лица.

"Если оператор ГРМ добросовестный, то он знает, что в этом доме нет газоснабжения потому, что он его прекратил и физически заглушил трубу. Оператор знает, что человек не потребляет", - пояснил эксперт.

Ситуация с газом во время войны

В мае 2022 года с целью стабилизации энергетической сферы правительство передало группе "Нафтогаз" управление пакетами акций ряда областных и городских газораспределительных предприятий.

18 июля 2023 г. к "Нафтогазу" перешли еще три облгаза. Отныне потребители "Сумыгаз", "Винницагаз" и "Днепропетровскгаз" должны передавать показатели счетчики только "Нафтогазу". Пресс-служба "Газсети" сообщила, что лицевые счета потребителей остаются неизменными, как и тариф на распределение газа.

12 апреля 2023 года ГК "Нафтогаз Украины" и ООО "Газораспределительные сети Украины" объединили все бумажные квитанции за потребление и распределение газа в одном файле.

29 апреля "Нафтогаз" определился с новым тарифом на газ. Цена тарифа составляет 7,96 грн за куб.м. Подключение к тарифу происходит автоматически. Новый тарифный план "фиксированный" будет действовать с 1 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года.

15 мая 2023 года "Нафтогаз" разослал новые платежки за газ.

По состоянию на 15 августа 2023 года "Нафтогаз" забрал еще больше облгазов, путаница с оплатой возросла. Потребители жалуются, что у "новой конторы" не работает сайт и личный кабинет, из-за чего становится хлопотно платить за газ.

Вас также могут заинтересовать новости: